Lo speciale di Rai Filosofia. La musica

Musica come espressione, musica come linguaggio indipendente, musica come tecnica, musica come calcolo razionale, musica come arte. La musica è stata ampiamente analizzata nel dibattito filosofico, sin dagli esordi di quest'ultimo. Come categorizzarla? Come intenderla? In che modo è stata di volta in volta interpretata, concepita - e spesso creata - sia come quintessenza del dionisiaco, sia come equilibrio tra rapporti matematici? Questo speciale è dedicato a qual quotidiano "condimento" della nostra vita - per semplice piacere come per vocazione - che è la musica. Con la puntata di "Zettel. Filosofia in movimento" ad essa dedicata, arricchita da materiali d'archivio e interviste originali.